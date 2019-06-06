Сцапали, когда делал закладки: в Брагино задержали мужчину с 31 свёртком наркотиков

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Оплату за своё преступление он также брал запрещёнными веществами
Мужчина находится под стражей
В Ярославле 39-летнего мужчину задержали с 31 свёртком наркотиков.
Мужчина через интернет получал указания от незнакомца, который рассказал ему, где находится тайник с наркотиками. Следуя всем инструкциям, 3 июня преступник нашёл наркотики. В тот же день мужчина стал делать закладки в Брагино. В этот момент его задержали полицейские.
— Оплату за сбыт наркотиков мужчина получал также запрещёнными веществами. Сейчас он находится под стражей. Ранее мужчина был неоднократно судим, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.