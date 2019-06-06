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Криминал

22-летняя ярославна обнесла несколько крупных торговых центров

Что ей удалось украсть и что она с этим делала

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В Ярославле будут судить 22-летнюю девушку, которая обнесла несколько крупных торговых центров.

Дама орудовала в магазинах с января по апрель текущего года, пока её не поймали. В торговых центрах «Альтаир», «РИО», «Вернисаж» она украла три джемпера, джинсы, платье, ветровку, косметику для лица и волос, пять детских футболок, пять детских курток, детские брюки.

— Общая стоимость похищенного составила 18 тысяч рублей. Девушка продавала вещи на одном из рынков города, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Всё закончилось тогда, когда она попыталась украсть шесть флаконов духов. Сотрудники магазина это заметили и задержали воровку.

Во время расследования выяснилось, что воровством она промышляет не первый раз. Девушка пять раз была осуждена за аналогичные преступления. Из тюрьмы она освободилась в 2018 году. При этом у неё есть двое маленьких детей. Теперь воровка может попасть за решётку на два года.

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Анна Лурье

ТЕГИ

кража в торговых центрах

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
6 июн 2019 в 15:52

Все правильно, за пару штанов и футболок на два года!!!! А власть ворует больше....что делать?