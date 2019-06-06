22-летняя ярославна обнесла несколько крупных торговых центров

В Ярославле будут судить 22-летнюю девушку, которая обнесла несколько крупных торговых центров.

Дама орудовала в магазинах с января по апрель текущего года, пока её не поймали. В торговых центрах «Альтаир», «РИО», «Вернисаж» она украла три джемпера, джинсы, платье, ветровку, косметику для лица и волос, пять детских футболок, пять детских курток, детские брюки.

— Общая стоимость похищенного составила 18 тысяч рублей. Девушка продавала вещи на одном из рынков города, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.