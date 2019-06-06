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Криминал

В Ярославле вынесли приговор замдиректора цирка, снимавшему штаны перед детьми

На суде мужчина давил на жалость

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Девочка сидела на лавке, когда к ней подошёл мужчина

Фото: Александра Савельева

В Ярославле вынесли приговор заместителю директора цирка-шапито, который снимал штаны перед детьми.

Цирк-шапито «Алле» из Воронежской области приехал на гастроли в Рыбинск. Заместитель директора на арендованной машине приехал туда же, чтобы, по его словам, расклеивать объявления о выступлении цирка.

В одном из дворов на лавочке сидела девятилетняя девочка. Мужчина подошёл к ней, она обернулась, и тут он снял перед ней штаны. Девочка убежала и встретила своих подружек, которым рассказала, что произошло. По словам подруг, они тоже видели этого мужчину «во всей красе». Он подъехал к ним на машине, открыл пассажирскую переднюю дверь и спустил штаны. Дети, которые запомнили номер машины, рассказали обо всём родителям. Мужчину задержали. По его версии всё было иначе. Циркач никому ничего не показывал. А в машине голым оказался по другой причине. Якобы у него уже давно болит спина. Болит настолько, что он очень редко встаёт. В машине он сидел со спущенными штанами, потому что писал в баночку. Поскольку не мог встать. Суд не очень поверил версии циркача.

— Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима с запретом заниматься работой, связанной с детьми, в течение пяти лет. Кстати, на суде мужчина вину не признал. Он говорил, что всю жизнь посвятил детям. До работы в цирке он работал в детской спортивной школе, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Мужчина подал апелляцию. Однако приговор оставили в силе.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
6 июн 2019 в 12:24

Чего только не придумают эти извращенцы. Будет теперь на зоне писать.