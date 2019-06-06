В Ярославле вынесли приговор замдиректора цирка, снимавшему штаны перед детьми

В Ярославле вынесли приговор заместителю директора цирка-шапито, который снимал штаны перед детьми.

Цирк-шапито «Алле» из Воронежской области приехал на гастроли в Рыбинск. Заместитель директора на арендованной машине приехал туда же, чтобы, по его словам, расклеивать объявления о выступлении цирка.

В одном из дворов на лавочке сидела девятилетняя девочка. Мужчина подошёл к ней, она обернулась, и тут он снял перед ней штаны. Девочка убежала и встретила своих подружек, которым рассказала, что произошло. По словам подруг, они тоже видели этого мужчину «во всей красе». Он подъехал к ним на машине, открыл пассажирскую переднюю дверь и спустил штаны. Дети, которые запомнили номер машины, рассказали обо всём родителям. Мужчину задержали. По его версии всё было иначе. Циркач никому ничего не показывал. А в машине голым оказался по другой причине. Якобы у него уже давно болит спина. Болит настолько, что он очень редко встаёт. В машине он сидел со спущенными штанами, потому что писал в баночку. Поскольку не мог встать. Суд не очень поверил версии циркача.