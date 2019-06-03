Десять томов уголовных дел: в Ярославской области поймали банду, отстреливающую лосей

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Жители Московской области нанесли ущерб почти в три миллиона рублей
Банда убила десять животных
В Ярославской области задержали несколько человек, которые незаконно отстреливали лосей на территории Угличского района.
Расследование началось ещё осенью 2018 года, когда в полицию позвонили жители Угличского района и сообщили, что в районе деревень Хлудово и Василево убили шесть лосей. Позже ещё четырёх животных застрелили в районе деревни Юрино.
Сотрудники полиции задержали целую банду из Московской области, которая не имела лицензии на отстрел животных. Во всех случаях лосей разделывали прямо на месте убийства. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 800 тысяч рублей.
— Во время обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и боеприпасы. Преступники убивали животных в целях последующего сбыта. В ходе предварительного расследования проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая, баллистическая. Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых составил 10 томов. В отношении одного из фигурантов из уголовного дела выделено отдельное производство, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
В настоящее время в отношении четырёх фигурантов расследования завершены. Уголовные дела направлены в суд.