3 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
Криминал

Десять томов уголовных дел: в Ярославской области поймали банду, отстреливающую лосей

Жители Московской области нанесли ущерб почти в три миллиона рублей

Поделиться

480
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Банда убила десять животных

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области задержали несколько человек, которые незаконно отстреливали лосей на территории Угличского района.

Расследование началось ещё осенью 2018 года, когда в полицию позвонили жители Угличского района и сообщили, что в районе деревень Хлудово и Василево убили шесть лосей. Позже ещё четырёх животных застрелили в районе деревни Юрино.

Сотрудники полиции задержали целую банду из Московской области, которая не имела лицензии на отстрел животных. Во всех случаях лосей разделывали прямо на месте убийства. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 800 тысяч рублей.

— Во время обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и боеприпасы. Преступники убивали животных в целях последующего сбыта. В ходе предварительного расследования проведено более 10 экспертиз, в том числе трасологическая, баллистическая. Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых составил 10 томов. В отношении одного из фигурантов из уголовного дела выделено отдельное производство, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В настоящее время в отношении четырёх фигурантов расследования завершены. Уголовные дела направлены в суд.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

лосиполиция

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)