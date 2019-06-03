Десять томов уголовных дел: в Ярославской области поймали банду, отстреливающую лосей

В Ярославской области задержали несколько человек, которые незаконно отстреливали лосей на территории Угличского района.

Расследование началось ещё осенью 2018 года, когда в полицию позвонили жители Угличского района и сообщили, что в районе деревень Хлудово и Василево убили шесть лосей. Позже ещё четырёх животных застрелили в районе деревни Юрино.

Сотрудники полиции задержали целую банду из Московской области, которая не имела лицензии на отстрел животных. Во всех случаях лосей разделывали прямо на месте убийства. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 800 тысяч рублей.