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Криминал

Веселись, но оглядывайся: в центре Ярославля с 19-летнего парня сорвали золотую цепочку

Грабителю теперь грозит срок до семи лет

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Грабителя задержали полицейские

Фото: Александра Савельева

Инцидент произошёл в одном из баров в центре Ярославля. С шеи 19-летнего парня неизвестный сорвал золотую цепочку и убежал. Молодой человек обратился в полицию, украденную цепочку оценили в 25 тысяч рублей. 


— Полицейские установили подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Им оказался 21-летний ярославец, который до этого к уголовной ответственности не привлекался.

На воришку возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. 

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

кража

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
31 мая 2019 в 14:47

Там ему и место , быдло должно сидеть на зоне , не переношу этих моральных уродов .

вор
31 мая 2019 в 16:20

Руки бензопилой по локоть подравняй ему,чтобы жопу ногой вытирал в сортире.

гость
31 мая 2019 в 14:53

7 лет посидит подумает ) всю молодость загубил , сам виноват , это отбросы общества кто себя так ведет