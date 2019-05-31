Веселись, но оглядывайся: в центре Ярославля с 19-летнего парня сорвали золотую цепочку

Инцидент произошёл в одном из баров в центре Ярославля. С шеи 19-летнего парня неизвестный сорвал золотую цепочку и убежал. Молодой человек обратился в полицию, украденную цепочку оценили в 25 тысяч рублей.





— Полицейские установили подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Им оказался 21-летний ярославец, который до этого к уголовной ответственности не привлекался.

На воришку возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

