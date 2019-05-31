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Криминал

В Ярославле автомобилиста могут отправить в колонию из-за ссоры с соседкой из-за парковки у дома

Стали известны подробности инцидента во дворе многоэтажки

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Мужчина и женщина не поделили место для парковки в брагинском дворе

Фото: Александра Савельева

В Ярославле прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по делу 51-летнего автомобилиста.

— У ярославца произошёл конфликт из-за парковки автомобиля во дворе дома, — пояснили в прокуратуре. — Мужчина замахнулся кулаком на 42-летнюю соседку и прикрикнул: «Сейчас убью!»

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Угроза убийством».

— Потерпевшая в виду агрессивного поведения мужчины и его физического превосходства данную угрозу восприняла реально и боялась ее осуществления, — отметил прокурор.

Теперь мужчина окажется на скамье подсудимых. Максимальное наказание, предусмотренное за угрозу убийством, — два года лишения свободы. Кстати, как стало известно журналистам 76.RU, женщина, с которой поругался автомобилист, работает в суде.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалавтопарковка

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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
31 мая 2019 в 09:55

уверен, что мужика спровоцировали,
именно по этому, есть видео запись, т.к. готовились к этой провокации.
наверняка конфликты случались и раньше,
а поскольку "пострадавшая", сотрудник суда,
значит подготовка была юридически грамотной и мужику не отвертеться.
адвокат не поможет, он, тоже, раб судебной системы.
жаль.

гость
31 мая 2019 в 10:48

странно как-то...
в стране равноправие, а безнаказанно хамит, дозволено только женщинам.
а если за хамство "прилетело", то сразу "пострадавшая" и "не мужик"...
и, главное, головой думать не надо...