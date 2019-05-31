В Ярославле автомобилиста могут отправить в колонию из-за ссоры с соседкой из-за парковки у дома

гость 31 мая 2019 в 09:55

уверен, что мужика спровоцировали,

именно по этому, есть видео запись, т.к. готовились к этой провокации.

наверняка конфликты случались и раньше,

а поскольку "пострадавшая", сотрудник суда,

значит подготовка была юридически грамотной и мужику не отвертеться.

адвокат не поможет, он, тоже, раб судебной системы.

жаль.