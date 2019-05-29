В Ярославле вынесли приговор чиновнику-взяточнику из областного правительства

Сегодня Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роману Васильеву. 42-летний чиновник попался на покушении на получение взятки, правда, поймали его на муляж.
— Обвиняемый получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области.
Обвиняемый провёл в СИЗО уже почти пять месяцев. За это время состояние Васильева, по его словам, заметно ухудшилось: он жаловался на заседаниях суда на предраковое состояние пищевода, ночную остановку дыхания и грыжу позвоночника.
— Я ещё раз сожалею о содеянном и признаю свою вину в мошенничестве в полном объёме. Побывав в подобной ситуации, в которой я сейчас нахожусь, я никогда не допущу попасть в неё моим малолетним детям. У них сейчас как раз такой возраст, девять и двенадцать лет, когда необходим за ними глаз да глаз. Супруге одной будет очень сложно, принимая во внимание тот факт, что ей диагностировано раковое заболевание. Буквально два дня назад её прооперировали, — с надрывом в голосе говорил Роман Васильев судье, и на его глазах выступали слёзы. — Месяц назад у меня умер отец, осталась больная мама. Ей сейчас вдвойне необходима моя помощь и поддержка. У каждого из нас есть ошибки в жизни, о которых сожалеешь всю жизнь. Но это не значит, что надо наказывать так, что человек не сможет подняться с колен. Я и так уже несу наказание за свои деяния. Я имею в виду смерть отца и смертельно опасное заболевание жены.
Сегодня судья озвучил приговор: 4 года колонии строгого режима, штраф в размере однократной суммы взятки, то есть 725 тысяч рублей, а также лишение права занимать должности в органах власти в течение пяти лет.