Даже на суд не явился: в Ярославле экс-инспектору ДПС вынесли приговор за пьяное вождение

В Ярославле судили бывшего инспектора ДПС Максима Куличкина, который попался пьяным за рулём. Его могли бы судить ещё в начале апреля, но кто-то выкрал материалы дела прямо из зала заседаний. Дерзкое ограбление произошло в то время, когда ни судьи, ни секретаря суда в зале не было.



Наконец дело восстановили. Сегодня состоялся суд над Максимом Куличкиным. Правда, мужчина в зал суда так и не явился. Судье пришлось без него рассматривать дело.



— Максиму Куличкину назначен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

