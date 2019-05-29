Даже на суд не явился: в Ярославле экс-инспектору ДПС вынесли приговор за пьяное вождение

В Ярославле судили бывшего инспектора ДПС Максима Куличкина, который попался пьяным за рулём. Его могли бы судить ещё в начале апреля, но кто-то выкрал материалы дела прямо из зала заседаний. Дерзкое ограбление произошло в то время, когда ни судьи, ни секретаря суда в зале не было.
Наконец дело восстановили. Сегодня состоялся суд над Максимом Куличкиным. Правда, мужчина в зал суда так и не явился. Судье пришлось без него рассматривать дело.
— Максиму Куличкину назначен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Ранее СМИ уже рассказывали про Максима Куличкина. Зимой 2014 года он вместе со своим напарником спас человека, которому стало плохо на улице.