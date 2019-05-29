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Криминал

Даже на суд не явился: в Ярославле экс-инспектору ДПС вынесли приговор за пьяное вождение

Ранее кто-то выкрал дело Максима Куличкина из зала заседаний

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Максим Куличкин уже успел прославиться на телевидении

Фото: «Вести-Ярославль»

В Ярославле судили бывшего инспектора ДПС Максима Куличкина, который попался пьяным за рулём. Его могли бы судить ещё в начале апреля, но кто-то выкрал материалы дела прямо из зала заседаний. Дерзкое ограбление произошло в то время, когда ни судьи, ни секретаря суда в зале не было.

Наконец дело восстановили. Сегодня состоялся суд над Максимом Куличкиным. Правда, мужчина в зал суда так и не явился. Судье пришлось без него рассматривать дело.

— Максиму Куличкину назначен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее СМИ уже рассказывали про Максима Куличкина. Зимой 2014 года он вместе со своим напарником спас человека, которому стало плохо на улице.

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