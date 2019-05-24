«Доказательная база достаточная»: экс-депутат Ярославской областной думы попал на скамью подсудимых

— В мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областного департамента региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов, — говорится в материалах следствия.

Перед судом предстанет бывший депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин, которого обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Павел Дыбин был задержан при получении денег. Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

Сам обвиняемый считает, что следствие проходило несправедливо по отношению к нему, он назвал происходящее бредом.