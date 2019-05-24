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Криминал

«Доказательная база достаточная»: экс-депутат Ярославской областной думы попал на скамью подсудимых

Его обвиняют в получении взятки за махинации на аукционе по розыгрышу муниципального контракта

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Дело экс-депутата Павла Дыбина следствие передано в суд

Фото: мэрия Ярославля

Перед судом предстанет бывший депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин, которого обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

— В мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областного департамента региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов, — говорится в материалах следствия.

Павел Дыбин был задержан при получении денег. Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

Сам обвиняемый считает, что следствие проходило несправедливо по отношению к нему, он назвал происходящее бредом.

Депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал правоохранителям его же знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии. Позже обвинение ему было переквалифицировано с коммерческого подкупа на мошенничество, а потом — на покушение на мошенничество. Тогда и стал возможен вопрос о рассмотрении изменения меры пресечения. Ранее мы уже сообщали, что Павел Дыбин вышел из следственного изолятора под залог в два миллиона рублей.

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ТЕГИ

криминалвзяткаДыбин

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КОММЕНТАРИИ (1)

Василий
24 мая 2019 в 17:31

Если по закону судить будут, то дело развалится.
Если как обычно, то года два получит