«Возбуждены уголовные дела»: в Ярославле полицейские поймали поджигателя мусорных контейнеров

Полицейские вычислили человека, который в Ярославле поджигал мусорные контейнеры. В полиции возбудили уголовные дела по факту 10 пожаров на помойках в Заволжском районе. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, причастен ли этот мужчина к аналогичным преступлениям в других местах.
— В причастности к совершению серии поджогов пластиковых контейнеров для сбора мусора установлен 33-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В отделе полиции мужчина пояснил, что совершал поджоги, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В Ярославле в этом году стали часто гореть мусорные баки. По последним данным оператора по обращению с отходами — компании «Хартия», убытки от этого значительные.
— В этом году нанесён материальный ущерб на сумму 2 миллиона 113 тысяч 948 рублей за порчу контейнеров, — рассказали в «Хартии».
Один сгоревший мусорный бак владельцы оценивают почти в 10 тысяч рублей.