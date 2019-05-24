«Возбуждены уголовные дела»: в Ярославле полицейские поймали поджигателя мусорных контейнеров

Полицейские вычислили человека, который в Ярославле поджигал мусорные контейнеры. В полиции возбудили уголовные дела по факту 10 пожаров на помойках в Заволжском районе. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, причастен ли этот мужчина к аналогичным преступлениям в других местах.



— В причастности к совершению серии поджогов пластиковых контейнеров для сбора мусора установлен 33-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В отделе полиции мужчина пояснил, что совершал поджоги, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

