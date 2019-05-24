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Криминал

«Возбуждены уголовные дела»: в Ярославле полицейские поймали поджигателя мусорных контейнеров

Стало известно, что подозреваемый рассказал о совершённых преступлениях

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В последнее время мусорные контейнеры в Ярославле стали часто поджигать

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Полицейские вычислили человека, который в Ярославле поджигал мусорные контейнеры. В полиции возбудили уголовные дела по факту 10 пожаров на помойках в Заволжском районе. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, причастен ли этот мужчина к аналогичным преступлениям в других местах.

— В причастности к совершению серии поджогов пластиковых контейнеров для сбора мусора установлен 33-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В отделе полиции мужчина пояснил, что совершал поджоги, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле в этом году стали часто гореть мусорные баки. По последним данным оператора по обращению с отходами — компании «Хартия», убытки от этого значительные.

— В этом году нанесён материальный ущерб на сумму 2 миллиона 113 тысяч 948 рублей за порчу контейнеров, — рассказали в «Хартии».

Один сгоревший мусорный бак владельцы оценивают почти в 10 тысяч рублей.

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