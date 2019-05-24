«Не допущу, чтобы дети оказались в такой ситуации»: пойманный на взятке чиновник расплакался на суде

Сегодня в Кировском суде Ярославля с последним словом выступил бывший заместитель директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. В январе 42-летний мужчина попался на покушении на получение взятки и был задержан в собственном кабинете.
— Обвиняемый получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области.
Обвиняемый провёл в СИЗО уже 4,5 месяца. За это время состояние Васильева, по его словам, заметно ухудшилось: он пожаловался на предраковое состояние пищевода, ночную остановку дыхания и грыжу позвоночника. Также подсудимый рассказал, что похудел на несколько килограммов.
— Я ещё раз сожалею о содеянном и признаю свою вину в мошенничестве в полном объёме. Побывав в подобной ситуации, в которой я сейчас нахожусь, я никогда не допущу попасть в неё моим малолетним детям. У них сейчас как раз такой возраст, девять и двенадцать лет, когда необходим за ними глаз да глаз. Супруге одной будет очень сложно, принимая во внимание тот факт, что ей диагностировано раковое заболевание. Буквально два дня назад её прооперировали, — с надрывом в голосе сказал Роман Васильев судье, и на его глазах выступили слёзы. — Месяц назад у меня умер отец, осталась больная мама. Ей сейчас вдвойне необходима моя помощь и поддержка. У каждого из нас есть ошибки в жизни, о которых сожалеешь всю жизнь. Но это не значит, что надо наказывать так, что человек не сможет подняться с колен. Я и так уже несу наказание за свои деяния. Я имею в виду смерть отца и смертельно опасное заболевание жены.
Васильев попросил судью смягчить наказание и дать возможность, пока он в состоянии, честным трудом заработать деньги на выплату штрафа. Ранее мы уже писали, за что именно Роман Васильев просил у ярославского бизнесмена взятку и как его задерживали.
Чиновник недолго поработал в департаменте охраны объектов культурного наследия. Он приехал в Ярославль 2018 году из родных Химок Московской области. Известно, что с 2007 по 2011 года Васильев работал в Комитете по культурному наследию города Москвы, а с 2014-го по 2016-й — в Министерстве культуры Московской области. Затем перешёл курировать вопросы культуры, туризма и молодёжной политики в Одинцовском районе.