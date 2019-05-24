«Не допущу, чтобы дети оказались в такой ситуации»: пойманный на взятке чиновник расплакался на суде

Обвиняемый провёл в СИЗО уже 4,5 месяца. За это время состояние Васильева, по его словам, заметно ухудшилось: он пожаловался на предраковое состояние пищевода, ночную остановку дыхания и грыжу позвоночника. Также подсудимый рассказал, что похудел на несколько килограммов.



— Я ещё раз сожалею о содеянном и признаю свою вину в мошенничестве в полном объёме. Побывав в подобной ситуации, в которой я сейчас нахожусь, я никогда не допущу попасть в неё моим малолетним детям. У них сейчас как раз такой возраст, девять и двенадцать лет, когда необходим за ними глаз да глаз. Супруге одной будет очень сложно, принимая во внимание тот факт, что ей диагностировано раковое заболевание. Буквально два дня назад её прооперировали, — с надрывом в голосе сказал Роман Васильев судье, и на его глазах выступили слёзы. — Месяц назад у меня умер отец, осталась больная мама. Ей сейчас вдвойне необходима моя помощь и поддержка. У каждого из нас есть ошибки в жизни, о которых сожалеешь всю жизнь. Но это не значит, что надо наказывать так, что человек не сможет подняться с колен. Я и так уже несу наказание за свои деяния. Я имею в виду смерть отца и смертельно опасное заболевание жены.

