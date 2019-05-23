Приставал и к мальчику, и к девочке: всплыл новый эпизод в деле «брагинского педофила»

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Следователи рассказали о расследовании скандальных происшествий в Ярославле
Сейчас следователи проверяют, не причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям
В Ярославле следователи расследуют уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, которого на днях в интернете прозвали «брагинским педофилом», после того как всплыла история о том, как он приставал к мальчику. В деле всплыл ещё один эпизод.
— Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика, и спустя три дня — в отношении девятилетней девочки, — поделились данными следствия в СУ СКР по Ярославской области.
Известно, что оба инцидента произошли в Брагино. Подозреваемый заключён под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.