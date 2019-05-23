В Ярославле молодого официанта оштрафовали на 20 тысяч рублей за гашиш

В Ярославле молодой официант попался на хранении наркотиков. За 21-летним парнем устроили слежку правоохранительные органы. Когда ярославец заметил, что за ним следят, бросил рюкзак на улице и убежал. Позже правоохранительные органы нашли в рюкзаке около 12 грамм гашиша. В суде молодой человек пообещал, что больше никогда не будет принимать наркотики. Тогда приставы назначили ему уголовный штраф — 20 тысяч рублей. Теперь ярославец находится под подпиской о невыезде.



— Пристав-исполнитель разъяснил гражданину о последствиях неуплаты уголовного штрафа. После беседы с приставом должник переосмыслил свою жизненную позицию и погасил задолженность в полном объеме, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

