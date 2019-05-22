Вину не признаёт: начались прения по делу о предпринимателе, обвиняемом в насилии над детьми

В Ярославле начался суд над известным ярославским предпринимателем, которого обвиняют в насилии над детьми. Всего восемь эпизодов. Сегодня назначены судебные прения. Они пройдут в закрытом режиме в Красноперекопском суде.



— Предприниматель вину не признает и считает это обвинение заказным, — говорила ранее пресс-секретарь ярославского суда Ольга Козлова.



В пресс-службе ярославского суда также не исключают, что сегодня могут выслушать последнее слово фигуранта громкого дела.



Ранее приговор планировали огласить в конце апреля — начале мая. Он пройдёт в открытом режиме, куда допустят журналистов.