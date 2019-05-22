Вину не признаёт: начались прения по делу о предпринимателе, обвиняемом в насилии над детьми

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Подробности скандальной истории в Ярославле
Мужчина насиловал одну и ту же девочку несколько раз в заброшенном доме Красноперекопского района
В Ярославле начался суд над известным ярославским предпринимателем, которого обвиняют в насилии над детьми. Всего восемь эпизодов. Сегодня назначены судебные прения. Они пройдут в закрытом режиме в Красноперекопском суде.
— Предприниматель вину не признает и считает это обвинение заказным, — говорила ранее пресс-секретарь ярославского суда Ольга Козлова.
В пресс-службе ярославского суда также не исключают, что сегодня могут выслушать последнее слово фигуранта громкого дела.
Ранее приговор планировали огласить в конце апреля — начале мая. Он пройдёт в открытом режиме, куда допустят журналистов.
На данный момент мужчина содержится под стражей. Попался правоохранителям он ещё осенью позапрошлого года. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.
Ещё одно громкое дело о педофилии в Ярославской области завершилось. Бывший военный, проститутка и адвокат устроили притон, где насиловали и совращали 12-летних девочек. Банду накрыли и уже вынесли приговор, с которым некоторые преступники не согласны.