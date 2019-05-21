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Криминал

Вход был только для своих: в центре Ярославля накрыли подпольное казино

Гости играли на деньги по-крупному

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Казино держали двое мужчин

Фото: Александра Савельева

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего и 39-летнего мужчин. Они обвинялись в том, что создали целое казино в центре города.

В одной из квартир по улице Пятницкой мужчины организовали игорное заведение, где гости играли в покер на деньги. Причём заведение работало в закрытом режиме, с соблюдением мер конспирации, посещали его только постоянные игроки. В том числе те, кто проживал в других регионах.

— Для этого был приобретен специальный карточный стол с разметкой на 10 игроков, а также игральные фишки, которые служили эквивалентом денег, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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Анна Лурье

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казино

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КОММЕНТАРИИ (1)

вартми
21 май 2019 в 21:36

вот ведь какое благое деяние.