Вход был только для своих: в центре Ярославля накрыли подпольное казино

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего и 39-летнего мужчин. Они обвинялись в том, что создали целое казино в центре города.



В одной из квартир по улице Пятницкой мужчины организовали игорное заведение, где гости играли в покер на деньги. Причём заведение работало в закрытом режиме, с соблюдением мер конспирации, посещали его только постоянные игроки. В том числе те, кто проживал в других регионах.



— Для этого был приобретен специальный карточный стол с разметкой на 10 игроков, а также игральные фишки, которые служили эквивалентом денег, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

