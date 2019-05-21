Вход был только для своих: в центре Ярославля накрыли подпольное казино

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Гости играли на деньги по-крупному
Казино держали двое мужчин
В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего и 39-летнего мужчин. Они обвинялись в том, что создали целое казино в центре города.
В одной из квартир по улице Пятницкой мужчины организовали игорное заведение, где гости играли в покер на деньги. Причём заведение работало в закрытом режиме, с соблюдением мер конспирации, посещали его только постоянные игроки. В том числе те, кто проживал в других регионах.
— Для этого был приобретен специальный карточный стол с разметкой на 10 игроков, а также игральные фишки, которые служили эквивалентом денег, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.