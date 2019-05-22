Ярославна решила продать козла и лишилась 40 тысяч рублей

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Как обманули женщину
Козёл так и остался со своей хозяйкой
Жительница Ярославля стала жертвой мошенников. На известный сайт объявлений женщина разместила своё — о продаже козла. За живность просила пять тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонила дама и сказала, что заинтересована в покупке. Приятным и любезным голосом она расспрашивала про козла и ввела продавца в заблуждение.
— Покупательница назвалась представителем юридического лица. Сообщила, что по бухгалтерии они не могут провести суммы менее 40 тысяч рублей. Попросила перевести им на счёт 35 тысяч и пообещала вернуть 40. Продавец согласилась. Но назад ей уже никто ничего не вернул, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
28 мая с 10:00 до 12:00 первым заместителем прокурора области Чумаком Д.Ю. будет проводиться личный приём граждан в прокуратуре Заволжского района по адресу: Ярославль, Тверицкая набережная, 14. Предварительная запись на приём проводится по телефону