Ярославна решила продать козла и лишилась 40 тысяч рублей

Жительница Ярославля стала жертвой мошенников. На известный сайт объявлений женщина разместила своё — о продаже козла. За живность просила пять тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонила дама и сказала, что заинтересована в покупке. Приятным и любезным голосом она расспрашивала про козла и ввела продавца в заблуждение.



— Покупательница назвалась представителем юридического лица. Сообщила, что по бухгалтерии они не могут провести суммы менее 40 тысяч рублей. Попросила перевести им на счёт 35 тысяч и пообещала вернуть 40. Продавец согласилась. Но назад ей уже никто ничего не вернул, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

