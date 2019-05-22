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Криминал

Ярославна решила продать козла и лишилась 40 тысяч рублей

Как обманули женщину

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Козёл так и остался со своей хозяйкой

Фото: Александра Савельева

Жительница Ярославля стала жертвой мошенников. На известный сайт объявлений женщина разместила своё — о продаже козла. За живность просила пять тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонила дама и сказала, что заинтересована в покупке. Приятным и любезным голосом она расспрашивала про козла и ввела продавца в заблуждение.

— Покупательница назвалась представителем юридического лица. Сообщила, что по бухгалтерии они не могут провести суммы менее 40 тысяч рублей. Попросила перевести им на счёт 35 тысяч и пообещала вернуть 40. Продавец согласилась. Но назад ей уже никто ничего не вернул, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 мая с 10:00 до 12:00 первым заместителем прокурора области Чумаком Д.Ю. будет проводиться личный приём граждан в прокуратуре Заволжского района по адресу: Ярославль, Тверицкая набережная, 14. Предварительная запись на приём проводится по телефону 20–87–79 до 24.05.2019 с 09:00 до 18:00.

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мошенникикозёл

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