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Криминал

«Он был невменяемый»: в Ярославле пугавшего детей гениталиями эксгибициониста отправили в психушку

Стали известны подробности скандального преступления в парке

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Свою жертву 50-летний эксгибиционист нашёл в одном из парков в Ярославском районе

Фото: Михаил Контуев

В Ярославской области прошёл суд над 50-летним мужчиной, который обвинялся в развратных действиях. Ранее специалисты регионального управления Следственного комитета выяснили, что он в одном из парков в Ярославском районе показывал 12-летней девочке свои половые органы.

— Тогда мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов отец девочки и местный житель, который ранее проходил службу в полиции, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Собранные доказательства признаны судом достаточными для применения судом принудительной меры медицинского характера.

В ходе расследования эксгибиционист прошёл ряд экспертиз, которые доказали, что в момент совершения преступления он был в состоянии невменяемости. Теперь мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

рангун
21 май 2019 в 16:32

пару лет полечат и выпустят, до следующего раза, только он может уже и не только пугать, а его опять на лечение он же больной...

гость
21 май 2019 в 16:31

Мораль сей басни такова,выйдет скоро этот трясун и снова в бой.

доляправды
21 май 2019 в 16:27

рац-предложение=раз что-то кому-то мешает,то это нужно отрезать,и пришить тому,кому надо это,у которого своё испортилось или утратилось