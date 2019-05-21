«Он был невменяемый»: в Ярославле пугавшего детей гениталиями эксгибициониста отправили в психушку

В Ярославской области прошёл суд над 50-летним мужчиной, который обвинялся в развратных действиях. Ранее специалисты регионального управления Следственного комитета выяснили, что он в одном из парков в Ярославском районе показывал 12-летней девочке свои половые органы.



— Тогда мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов отец девочки и местный житель, который ранее проходил службу в полиции, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Собранные доказательства признаны судом достаточными для применения судом принудительной меры медицинского характера.