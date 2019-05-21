«Он был невменяемый»: в Ярославле пугавшего детей гениталиями эксгибициониста отправили в психушку

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Стали известны подробности скандального преступления в парке
Свою жертву 50-летний эксгибиционист нашёл в одном из парков в Ярославском районе
В Ярославской области прошёл суд над 50-летним мужчиной, который обвинялся в развратных действиях. Ранее специалисты регионального управления Следственного комитета выяснили, что он в одном из парков в Ярославском районе показывал 12-летней девочке свои половые органы.
— Тогда мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов отец девочки и местный житель, который ранее проходил службу в полиции, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Собранные доказательства признаны судом достаточными для применения судом принудительной меры медицинского характера.
В ходе расследования эксгибиционист прошёл ряд экспертиз, которые доказали, что в момент совершения преступления он был в состоянии невменяемости. Теперь мужчина будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.
пару лет полечат и выпустят, до следующего раза, только он может уже и не только пугать, а его опять на лечение он же больной...