«Прострелил другу голову»: стали известны подробности гибели военного в Ярославской области

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Следователи выяснили, как мужчины оказались в лесу и что там произошло
По правилам охоты нельзя стрелять, если неподалёку могут находиться люди
В Ярославской области закончилось расследование уголовного дела в отношении прапорщика Антона Пантелеева из подмосковной части. Он обвиняется в гибели сослуживца Владимира Сокольских в лесу в Ярославской области в районе деревни Бокарево.
— Установлено, что 29 января прапорщики в свободное от службы время поехали в лес на охоту, — сообщили в военном следственном отделе СУ СКР по Ярославскому гарнизону. — Пантелеев, находясь на расстоянии 239 метров от Сокольских, увидев силуэт лося, выстрелил. Пуля попала в голову Сокольских. Стрелявший военный нарушил правила охоты, так как осознавал, что на линии огня может находиться его сослуживец.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ярославский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.
Накануне военные следователи завершили работу по ещё одному громкому делу — об убийстве замдиректора АТП у бара в Ярославле. Вместе с этим стали известны новые подробности резонансного дела.
Из ружья с такого расстояния в голову можно попасть только случайно. 239 метров. Голова примерно с мушку размером в прицеле. Нарезной карабин с оптикой был, либо с нашими прапорщиками лучше не связываться
Справедливо. Не всегда же охотник должен побеждать зверя. Численность охотников тоже надо регулировать.