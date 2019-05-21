«Прострелил другу голову»: стали известны подробности гибели военного в Ярославской области

В Ярославской области закончилось расследование уголовного дела в отношении прапорщика Антона Пантелеева из подмосковной части. Он обвиняется в гибели сослуживца Владимира Сокольских в лесу в Ярославской области в районе деревни Бокарево.



— Установлено, что 29 января прапорщики в свободное от службы время поехали в лес на охоту, — сообщили в военном следственном отделе СУ СКР по Ярославскому гарнизону. — Пантелеев, находясь на расстоянии 239 метров от Сокольских, увидев силуэт лося, выстрелил. Пуля попала в голову Сокольских. Стрелявший военный нарушил правила охоты, так как осознавал, что на линии огня может находиться его сослуживец.