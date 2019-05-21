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Криминал

«Прострелил другу голову»: стали известны подробности гибели военного в Ярославской области

Следователи выяснили, как мужчины оказались в лесу и что там произошло

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По правилам охоты нельзя стрелять, если неподалёку могут находиться люди

Фото: Михаил Контуев

В Ярославской области закончилось расследование уголовного дела в отношении прапорщика Антона Пантелеева из подмосковной части. Он обвиняется в гибели сослуживца Владимира Сокольских в лесу в Ярославской области в районе деревни Бокарево.

— Установлено, что 29 января прапорщики в свободное от службы время поехали в лес на охоту, — сообщили в военном следственном отделе СУ СКР по Ярославскому гарнизону. — Пантелеев, находясь на расстоянии 239 метров от Сокольских, увидев силуэт лося, выстрелил. Пуля попала в голову Сокольских. Стрелявший военный нарушил правила охоты, так как осознавал, что на линии огня может находиться его сослуживец.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ярославский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Накануне военные следователи завершили работу по ещё одному громкому делу — об убийстве замдиректора АТП у бара в Ярославле. Вместе с этим стали известны новые подробности резонансного дела.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалубийство

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КОММЕНТАРИИ (4)

Иван
21 май 2019 в 10:08

Из ружья с такого расстояния в голову можно попасть только случайно. 239 метров. Голова примерно с мушку размером в прицеле. Нарезной карабин с оптикой был, либо с нашими прапорщиками лучше не связываться

Злю
21 май 2019 в 09:37

Справедливо. Не всегда же охотник должен побеждать зверя. Численность охотников тоже надо регулировать.

дворник
21 май 2019 в 08:51

хорошо, что гражданские не пострадали