«Испытывала агрессивное отношение»: мосейцевская «матушка» потребовала компенсацию в 5 миллионов

В Ярославской области Ростовский районный суд рассмотрел иск мосейцевской «матушки» Людмилы Любимовой, которая потребовала от Министерства финансов России 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Она сообщила, что деньги требует за нахождение под стражей в течение года. Объясняет это тем, что была реабилитирована по статье ч. 4 ст. 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

— Сроки содержания её под стражей неоднократно незаконно продлялись, хотя никаких фактов о ее виновности ни у суда, ни у органов следствия не было, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу было сделано с целью изолировать её от детей и общества, от информации о происходящих следственных действиях, свободного общения с юристами, что позволило следствию сфабриковать в отношении нее уголовное дело, органами следствия умышленно затягивалось содержание её под стражей, находясь в СИЗО, она испытывала агрессивное отношение подсудимых, так как информацию о том, что она якобы убила ребёнка, распространили по всем корпусам, обстановка в камере нагнеталась через телевизионное интервью губернатора Ярославской области и руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области, журналистов, корреспондентов, сообщавших о ходе расследования уголовного дела с указанием её фамилии, в интернете публиковались подробности с ее фотографией, она страдала от отсутствия информации о своих детях, в материалах уголовного дела содержатся документы, которые противоречат друг другу, юридически неграмотные, уголовное дело было возбуждено по незаконным документам, судом было отменено удочерение её детей, она страдала от того, что её дети, помещенные в казенное учреждение с детьми из криминальных семей, пострадали нравственно и физически, в связи с публикацией её фотографии в средствах массовой информации её узнавали в Ростове после того как она была освобождена из-под стажи, осуждали вслух, комментировали статьи в СМИ, она опасалась ходить по городу, столкнулась с пренебрежительным отношением доктора и умалением её жалоб на здоровье после того, как обратилась за медицинской помощью, не могла спать, нервничала, переживала, опасалась за свою жизнь; полученная моральная травма сказывается на ее физическом состоянии, у нее снизился иммунитет, постоянные головные боли, повышенное давление, боли в ногах, зуд по телу, — говорится в материалах дела, которые Любимова направила в суд с требованием взыскать с Минфина компенсацию.

