В Ярославской области мужчина с подругой до смерти забили девушку

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Рыбинска — 25-летнего мужчины и его 27-летней подруги. Их подозревают в том, что они на пару забили свою знакомую до смерти.



— По нашим данным, 15 мая вечером в комнате общежития, расположенного в одном из домов по улице 9 Мая города Рыбинска, подозреваемые в ходе употребления спиртных напитков вступили в конфликт с их общей знакомой, которая проводила время совместно с ними, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В ходе ссоры они избили женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи.