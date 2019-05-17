В Ярославской области мужчина с подругой до смерти забили девушку

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
В правоохранительных органах рассказали, что о преступлении известно на данный момент
Полицию на место преступления вызвали соседи
В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Рыбинска — 25-летнего мужчины и его 27-летней подруги. Их подозревают в том, что они на пару забили свою знакомую до смерти.
— По нашим данным, 15 мая вечером в комнате общежития, расположенного в одном из домов по улице 9 Мая города Рыбинска, подозреваемые в ходе употребления спиртных напитков вступили в конфликт с их общей знакомой, которая проводила время совместно с ними, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В ходе ссоры они избили женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи.
Сейчас следователи выясняют подробности преступления. На месте преступления подозреваемые не смогли толком объяснить сотрудникам правоохранительных органов, из-за чего произошла ссора, так как были сильно пьяны. Сейчас следователи направили в суд ходатайство о заключении предполагаемых преступников под стражу.
Недавно следователи СУ СКР возбудили ещё одно уголовное дело в отношении 46-летнего ярославца, который в порыве гнева забил своего отца до смерти.