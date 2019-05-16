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Криминал

Чтобы отобрать у бабушки квартиру, мошенники привели на сделку её двойника: на чём прокололись

Аферисты придумали циничную схему

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Бабушку были готовы лишить жилья

Фото: Александра Савельева

Чудовищную по своей циничности схему придумали мошенники в Ярославле, захотевшие завладеть квартирой 81-летней пенсионерки. В доверие к бабушке втерся 60-летний мужчина. Стал ходить к ней в гости в квартиру на улице Калинина, притупил бдительность. Квартира аферисту понравилась — стоила два миллиона. Мужчина быстро нашёл покупателя. Но ему о своих планах не сказал. 

 — Он похитил у пенсионерки паспорт, подыскал внешне схожую с ней женщину, которая через многофункциональный центр подала документы о купле-продаже квартиры от имени собственника, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Попались мошенники благодаря внимательности сотрудников МФЦ — те заметили, что подписи в паспорте бабули и в договоре на продажу квартиры разные. И вызвали полицию. 

Теперь это дело направлено в суд.

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

квартиранедвижимостьмошенники

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