Чтобы отобрать у бабушки квартиру, мошенники привели на сделку её двойника: на чём прокололись

Чудовищную по своей циничности схему придумали мошенники в Ярославле, захотевшие завладеть квартирой 81-летней пенсионерки. В доверие к бабушке втерся 60-летний мужчина. Стал ходить к ней в гости в квартиру на улице Калинина, притупил бдительность. Квартира аферисту понравилась — стоила два миллиона. Мужчина быстро нашёл покупателя. Но ему о своих планах не сказал.

— Он похитил у пенсионерки паспорт, подыскал внешне схожую с ней женщину, которая через многофункциональный центр подала документы о купле-продаже квартиры от имени собственника, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

