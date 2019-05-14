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Криминал

«Недоплатил почти два миллиарда»: бывшего гендиректора ярославского ЛВЗ отправили в колонию

В Следственном комитете рассказали подробности преступления

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Роман Проскурин совершил преступление будучи гендиректором ЛВЗ

Фото: Александра Савельева

В Ярославле закончился суд над бывшим директором местного ликёро-водочного завода. 38-летнего Романа Проскурина обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

— Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Мужчина признан виновным в совершении преступления.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году подсудимый, будучи руководителем ЛВЗ, вносил в налоговые декларации ложные сведения.

— Он недоплатил налогов почти на два миллиарда рублей, если быть точнее, то сумма была свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, — рассказали в правоохранительных органах. — Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Суд назначил наказание Проскурину в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалкоррупция

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
14 май 2019 в 13:59

Все верно, парню откатят по 1% за год)))

завулон
14 май 2019 в 13:51

ахахахахахах, 2 года за 2 лярда!!!!????? вы ТАМ совсем офонарели???