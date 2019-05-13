Мучитель расплакался: сотрудников СИЗО, избивших человека, отправили в колонию строгого режима

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Мужчине, ставшему жертвой издевательств в ярославском изоляторе, выплатят большую компенсацию
Свою вину подсудимые не признали
В Ярославле завершился суд над двумя сотрудниками СИЗО-1, которых обвиняли в избиении человека. Судья озвучила приговор: Александру Бурцеву 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Спартаку Любовских — 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил требование пострадавшего о возмещении морального ущерба — мучители должны будут выплатить Виктору Харламову один миллион рублей.
На приговоре один из подсудимых расплакался. И стоял, вытирая глаза.
— Приговор слишком мягкий, — считает Харламов. — Хотел бы, чтобы им дали лет по 10 минимум, потому что вину они свою не признали. Я столько здоровья потерял за полгода — тут 10 миллионов как минимум надо, потому что здоровье мне никто не вернет.
Пострадавший планирует обжаловать решение суда.
Напомним, инцидент случился ещё в апреле 2016 года в ярославском СИЗО.
— В апреле 2016 года злоумышленники, являясь сотрудниками регионального УФСИН России, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили трех мужчин, содержащихся в ФКУ СИЗО-1, в результате чего здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред, — уточнили в СУ СКР по Ярославской области.
Как рассказал Харламов, его избивали дубинками — нанесли более 20 ударов по всем частям тела. После избиения заключённый не мог встать трое суток, у него было внутреннее кровотечение. Потом Виктора отвезли в больницу. Докторам пришлось удалить ему отбитую селезенку. Все подробности дела из зала суда — в нашей трансляции.