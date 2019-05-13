Мучитель расплакался: сотрудников СИЗО, избивших человека, отправили в колонию строгого режима

В Ярославле завершился суд над двумя сотрудниками СИЗО-1, которых обвиняли в избиении человека. Судья озвучила приговор: Александру Бурцеву 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Спартаку Любовских — 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил требование пострадавшего о возмещении морального ущерба — мучители должны будут выплатить Виктору Харламову один миллион рублей.



На приговоре один из подсудимых расплакался. И стоял, вытирая глаза.

— Приговор слишком мягкий, — считает Харламов. — Хотел бы, чтобы им дали лет по 10 минимум, потому что вину они свою не признали. Я столько здоровья потерял за полгода — тут 10 миллионов как минимум надо, потому что здоровье мне никто не вернет.