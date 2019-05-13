Ярославец ограбил мужчину, который приютил его у себя дома

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Воришка вынес всё ценное
Вор обокрал квартиру, пока хозяин был на работе
Не слишком благодарным оказался ярославец, которого пустил к себе пожить сердобольный знакомый.
У 29-летнего мужчины наступила в жизни чёрная полоса. Жить было негде, денег не хватало. Он попросил, чтобы знакомый пустил его к себе на некоторое время. Тот согласился. Вернувшись домой с работы, хозяин квартиры обнаружил, что она опустела.
- Полиция задержала подозреваемого – 29-летнего мужчину. В отсутствии хозяина он вынес из дома технику: телевизор и акустическую систему. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, - сообщили в УМВД по Ярославской области.