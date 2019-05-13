Ярославец ограбил мужчину, который приютил его у себя дома

Не слишком благодарным оказался ярославец, которого пустил к себе пожить сердобольный знакомый.



У 29-летнего мужчины наступила в жизни чёрная полоса. Жить было негде, денег не хватало. Он попросил, чтобы знакомый пустил его к себе на некоторое время. Тот согласился. Вернувшись домой с работы, хозяин квартиры обнаружил, что она опустела.



- Полиция задержала подозреваемого – 29-летнего мужчину. В отсутствии хозяина он вынес из дома технику: телевизор и акустическую систему. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

