В Ярославской области поймали браконьера, который массово вылавливал рыбу

— Общая сумма ущерба составила 78 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Данная статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В Ярославской области поймали браконьера. В Пошехонском районе на реке Ухра возле деревни Таргобино полицейские задержали рыбинца, 43-летнего мужчину. У него изъяли три жаберные сети, лодку, а также выловленную рыбу — 156 штук плотвы.

Там же полицейские задержали местного жителя, а вместе с ним восемь рыбин, которых он незаконно поймал. Пока что сумма ущерба не установлена.



— За незаконную добычу рыбы предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Кодекс об административных правонарушениях РФ ч. 2 ст. 8.37 «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» предусматривает административную ответственность для граждан в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без конфискации, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



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