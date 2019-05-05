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Криминал

Поставьте на спецучёт: в Ярославле массово воруют велосипеды

В полиции рассказали, как спасти транспорт от кражи, помимо замка

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В каникулы ярославцы чаще лишались велосипедов 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области массово воруют велосипеды. За сутки в полицию обратились четыре раза с заявлениями о краже транспорта. По одному из случаев в Кировском районе Ярославля хозяин велосипеда заявил об ущербе в 23 тысячи рублей. 

В полиции рассказали, как уберечь двухколесный транспорт от кражи, если противоугонные замки не спасают. 

— Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что наиболее надежный способ обеспечить сохранность своих велосипедов — хранить вне общедоступных мест, а также поставить транспортные средства на специальный учет в органах внутренних дел, — рассказывают в региональном УМВД. 

Если поставить транспорт на учёт, то его данные окажутся в общей базе, которая впоследствии используется для розыска похищенных велосипедов. Также ярославцам рекомендуют пользоваться тросовыми замками, толщиной от 12 миллиметров. 

Также был случай: в центре Ярославля банда подростков ограбила студентку МГУ.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

кражавелосипед

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