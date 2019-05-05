Поставьте на спецучёт: в Ярославле массово воруют велосипеды

В Ярославской области массово воруют велосипеды. За сутки в полицию обратились четыре раза с заявлениями о краже транспорта. По одному из случаев в Кировском районе Ярославля хозяин велосипеда заявил об ущербе в 23 тысячи рублей.

В полиции рассказали, как уберечь двухколесный транспорт от кражи, если противоугонные замки не спасают.

— Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что наиболее надежный способ обеспечить сохранность своих велосипедов — хранить вне общедоступных мест, а также поставить транспортные средства на специальный учет в органах внутренних дел, — рассказывают в региональном УМВД.

