Женщина избила и ограбила своего друга: в Ярославской области сообщили о нескольких нападениях

Рыбинские полицейские сообщили о нападении и грабежах.



На днях в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его избила и ограбила подруга. Выяснилось, что он и его 30-летняя приятельница вместе выпивали. Во время ссоры женщина ударила друга по голове бутылкой, забрала ценные вещи и деньги и ушла. Женщину удалось задержать.



Примерно в это же время в Рыбинске, но уже в другом микрорайоне, произошла подобная стычка. Только здесь мужчину избил и ограбил незнакомец.



— Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, — сообщили в УМВД города Рыбинска.

