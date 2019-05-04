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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Криминал

Женщина избила и ограбила своего друга: в Ярославской области сообщили о нескольких нападениях

Все инциденты произошли в Рыбинске

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Обоих грабителей задержали

Фото: Александра Савельева

Рыбинские полицейские сообщили о нападении и грабежах.

На днях в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его избила и ограбила подруга. Выяснилось, что он и его 30-летняя приятельница вместе выпивали. Во время ссоры женщина ударила друга по голове бутылкой, забрала ценные вещи и деньги и ушла. Женщину удалось задержать.

Примерно в это же время в Рыбинске, но уже в другом микрорайоне, произошла подобная стычка. Только здесь мужчину избил и ограбил незнакомец.

— Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, — сообщили в УМВД города Рыбинска.

В отношении обоих грабителей возбудили уголовные дела.

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Анна Лурье

ТЕГИ

Грабеж

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