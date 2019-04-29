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Криминал

Уговаривали людей переписывать на них квартиры: в Ярославле будут судить крупных мошенников

Их жертвами стали 14 человек

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Пенсионеры переписывали на парочку свои квартиры 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле будут судить пару, которая проворачивала крупнейшие мошеннические схемы. Жертвами 45-летнего мужчины и его 39-летней знакомой стали 14 человек. Чаще всего пара выбирала пенсионеров, которых уговаривали отдать им деньги или даже переписать на них своё жильё. 

— Одних потерпевших злоумышленница просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит и передать ей денежные средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. 

Взамен обвиняемая обещала доверчивым ярославцам вернуть квартиру или деньги, уступить в их пользу право на жилое помещение по договору участия в строительстве. Ничего не подозревающие люди подписывали договоры купли-продажи и передавали своё жильё обманщикам. Свои схемы пара проворачивала с 2014 по 2016 годы.


Попавшимся на уловку жертвам принесён ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд, оба обвиняемых сейчас содержатся в СИЗО. 

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ТЕГИ

крупное мошенничество

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