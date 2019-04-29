Уговаривали людей переписывать на них квартиры: в Ярославле будут судить крупных мошенников

В Ярославле будут судить пару, которая проворачивала крупнейшие мошеннические схемы. Жертвами 45-летнего мужчины и его 39-летней знакомой стали 14 человек. Чаще всего пара выбирала пенсионеров, которых уговаривали отдать им деньги или даже переписать на них своё жильё.

— Одних потерпевших злоумышленница просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит и передать ей денежные средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.