Уговаривали людей переписывать на них квартиры: в Ярославле будут судить крупных мошенников

В Ярославле будут судить пару, которая проворачивала крупнейшие мошеннические схемы. Жертвами 45-летнего мужчины и его 39-летней знакомой стали 14 человек. Чаще всего пара выбирала пенсионеров, которых уговаривали отдать им деньги или даже переписать на них своё жильё.
— Одних потерпевших злоумышленница просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит и передать ей денежные средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Взамен обвиняемая обещала доверчивым ярославцам вернуть квартиру или деньги, уступить в их пользу право на жилое помещение по договору участия в строительстве. Ничего не подозревающие люди подписывали договоры купли-продажи и передавали своё жильё обманщикам. Свои схемы пара проворачивала с 2014 по 2016 годы.
Попавшимся на уловку жертвам принесён ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд, оба обвиняемых сейчас содержатся в СИЗО.