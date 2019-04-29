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Криминал
Эксклюзив

Фетиш на 12-летних. Банда педофилов заманивала девочек в притон едой и кофточками

Эксклюзивные подробности громкого дела о насилии над детьми в Ярославской области. Фото и видео

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Все подсудимые не поместились в клетку

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области сегодня огласили решение суда по громкому делу о притоне в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. Всей банде (трём мужчинам и шести женщинам), устраивавшей оргии со школьницами, вынесли суровые приговоры, главарям назначили лечение у психиатра. Заседания шли больше года, история мрачная и непростая… 76.RU стали известны эксклюзивные подробности дела.

Зал судебных заседаний был забит битком. И кажется, половина — приставы. Они следили за женщинами-подсудимыми, которые просто стояли в зале, не за решеткой. За решеткой находились трое — Павел Федотов, Василий Прадун и Алексей Пономаренко. Те, кому в голову пришла чудовищная идея, — использовать детей для своих извращённых утех.

Страшный скандал всплыл наружу в 2015 году, когда оперативники накрыли притон в частном доме в селе Лахость. Информация шокировала: говорилось о насилии над 12-летними девочками. Тогда заявили о трёх подозреваемых: военном пенсионере Алексее Пономаренко, в доме которого всё происходило (сейчас ему 58 лет), проститутке-подельнице Анастасии Беловой (на тот момент ей было 19 лет) и адвокате из Москвы Павле Федотове (сейчас ему 48 лет). Их подозревали в организации и финансировании преступной банды, устраивавшей оргии с маленькими девочками. На скамье подсудимых оказались девять человек, каждому из которых в зависимости от роли предъявляли обвинения в совершении от одного до 17 эпизодов насильственных действий сексуального характера, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет, а также в изнасиловании и понуждении к сексу.

Пономаренко прятал лицо за маской

Фото: Александра Савельева

Обязательное условие — девочки до 14

Загородный дом принадлежит военному пенсионеру — бывшему летчику Алексею Пономаренко. Его обвиняли в нескольких эпизодах по разным частям статьи 132 УК РФ: изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Именно в его дом за высоким металлическим забором с видеодомофоном привозили девочек со всей Ярославской области. Сам Пономаренко приехал в Лахость из Москвы — в селе он купил дом якобы для родителей.

— Обязательное условие — привозили девочек до 14 лет. Как правило, школьницы были подготовлены к встрече с мужчинами, примерно представляли, зачем они едут, — рассказывает источник 76.RU.

Мужчины сидели, опустив глаза

Фото: Александра Савельева

Подыскивала девочек для сексуальных утех взрослых мужчин в основном подельница Анастасия Белова, она предлагала им подзаработать. А уже на месте занималась сексом с 57-летним военным пенсионером Алексеем Пономаренко (дядей Лёшей) на глазах у новых подруг.

Позже на суде перечисляли найденные в притоне улики:

— Имитатор мужского полового члена красный, упаковки презервативов, флешки с видео, хлыст чёрный, пластиковые флаконы со смазкой, фотографии девочки.

Федотов с приговором не согласен

Фото: Александра Савельева



Девочкам платили от 500 до 3000 рублей за встречу. Им также покупали ювелирные украшения, алкоголь и еду, оплачивали такси, одной даже подарили пару сапог. Как правило, при первых встречах в доме ужинали, дядя Лёша уводил по одной из девочек в спальню, где требовал орального секса, а затем все шли париться в баню. Как следует из материалов дела, девочек не заставляли лишаться девственности, скорее, их уговорами готовили к тому, чтобы затем продать её богатым столичным клиентам этого дома.

— Один раз мы приехали в Гаврилов-Ям по инициативе Беловой, а там нас встретил Лёша Пономаренко и на машине привёз в Лахость, — рассказала в показаниях потерпевшая. — У него дома находилась другая девочка. Она сказала, что ей 11 лет и что её мама отпустила погостить к Лёше, а сама она живёт в Тутаевском районе.

В тот вечер мужчина поил девочек пивом, а затем увёл потерпевшую в отдельную комнату…

В грязный бизнес детей приводили женщины

Фото: Александра Савельева

Гособвинение безрезультатно опрашивало соседей в Лахости. Всё, что видела ближайшая к дому соседка, — девочек на заднем дворе. Алексей всегда говорил, что к нему приезжают родственницы, и ни у кого не возникало вопросов.

— Даже продавщица в местном магазине, где девочкам покупали шоколад и мороженое, слышала, что его называют дядя Лёша, — рассказывает источник 76.RU.


Был в деле ещё один фигурант — 60-летний Василий Прадун, офицер МЧС в отставке, приехавший из Костромы. Его обвиняли в действиях сексуального характера с 12-летней девочкой на заднем сиденье его автомобиля. Позже родители именно этой девочки подали заявление в правоохранительные органы. Василия судили по выделенному делу, так как этот фигурант не ездил в Лахость, а сам встречался с девочками в Ярославле в своём микроавтобусе, где смотрел с ними порнофильмы и требовал орального секса. Позже Василий всё же познакомился с хозяином дома в Лахости, но не заинтересовался в сотрудничестве с ним.

И всё же следователи раскрутили это непростое дело. Причем на скамье подсудимых в итоге оказались не только главари банды.

В зале было очень много правоохранителей

Фото: Александра Савельева

Родители закрыли глаза

Где были родители, когда девочки пропадали на даче с взрослыми мужчинами? По показаниям одной из потерпевших, родители которой и подали заявление в суд об изнасиловании своей девочки, она никому не рассказывала о поездках. На вопросы матери о том, откуда у неё новая кофточка и другие вещи, 12-летняя школьница отвечала уклончиво: ходила на шопинг вместе с подругой и её родителями. Сама семья жила небогато.

Родные девочек, закрывшие глаза на такой «шопинг» (или поощрившие его), сами попали под суд — несколько матерей и две бабушки, обвиняемые в пособничестве.

Приговор подсудимые слушали, опустив глаза. Пономаренко, натянувший на лицо медицинскую маску, спрятался за бумажкой с надписью «Я не виновен». Женщины закрывали лица тетрадками, надев капюшоны и отвернувшись к стене. Все, кроме одной. Той, которая, осознав, видимо, своё положение, уже после оглашения приговора обернулась к подружке:

— Ты на свиданку хоть ко мне запишись.

Нормальной жизни этим людям теперь, скорее всего, не видать. Даже отмотав срок, они будут должны исполнять предписанные ограничения — кому-то поставили ограничение на перемещение вне города, запретили выходить из дома по ночам, а кому-то в течение двух лет нельзя будет и близко подходить к школам, детским садам и детским праздникам.

Некоторые адвокаты заявили о том, что намерены обжаловать приговор.

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Анна Елкина

ТЕГИ

Лахостьпедофилы

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
29 апр 2019 в 17:35

Какие сроки? Раньше за такое на берёзах рвали