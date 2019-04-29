Ярославна попала в психбольницу после того, как убила любимого

В Ярославле прошёл суд над 32-летней жительницей Брагино. Женщину обвиняли в убийстве.

В конце декабря 2018 года, перед самым Новым годом, ярославна была дома вместе со своим любимым. Парочке не терпелось начать веселиться. Поэтому, не дожидаясь новогодней ночи, женщина и её бойфренд стали расслабляться при помощи спиртного.

— Во время застолья у них произошёл конфликт. Женщина пять раз ударила кухонным ножом мужчину. Потерпевший скончался, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Во время расследования уголовного дела женщина прошла несколько экспертиз, в том числе психиатрическую. Выяснилось, что она нездорова. Нарушения в поведении усугубило употребление алкоголя. Суд посчитал, что женщина не отдавала себе отчёт в том, что делает, когда убивала своего любимого. Женщину принудительно отправили на лечение в психбольницу.