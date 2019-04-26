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Криминал

Любовник из Чувашии напал с ножом на офис микрозаймов ради девушки из Ярославля

Здесь парня и задержали. Видео неудачного ограбления

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Теперь 20-летнему парню грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: МВД по Чувашии

Полицейские приехали в Ярославль из Чувашии, чтобы задержать 20-летнего неудачливого грабителя. 


История началась в декабре прошлого года, когда гуляющий по Чебоксарам парень вдруг решил ограбить организацию микрозаймов. Ворвался в одну из компаний микрокредитов и, угрожая ножом, потребовал у работающей там девушки деньги.

Девушка оказалась не робкой и предложила парню оформить кредит.

— Я не смогу выплатить кредит, — произнёс ошарашенный парень.

— Присаживайтесь, мы в любом случае можем попробовать оформить заявку, — невозмутимо ответила кассир.

Так и пришлось молодому человеку уйти ни с чем, а тем временем его приметы передали в полицию. Поиски осложнились тем, что никаких улик парень не оставил — был в маске, на выходе сменил куртку. Спустя несколько месяцев найти его всё же удалось. В Ярославле.

На допросе он полностью признал свою вину и сказал, что пошёл на преступление из-за девушки, с которой познакомился в интернете. Чтобы отправиться к возлюбленной в Ярославль, денег на поездку у него не было.

— Спонтанно это было, — говорит молодой человек. — Под давлением времени и обстоятельств.

Как он добрался до Ярославля — неизвестно, но в Чебоксары его вернули уже в наручниках оперативники.

— Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение», — рассказал начальник отделения по раскрытию грабежей и разбоев управления уголовного розыска МВД по Чувашии Константин Егоров. — Злоумышленник находится под арестом.

Теперь влюблённому грозит до десяти лет лишения свободы.

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ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ограбление

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