Любовник из Чувашии напал с ножом на офис микрозаймов ради девушки из Ярославля

Полицейские приехали в Ярославль из Чувашии, чтобы задержать 20-летнего неудачливого грабителя.





История началась в декабре прошлого года, когда гуляющий по Чебоксарам парень вдруг решил ограбить организацию микрозаймов. Ворвался в одну из компаний микрокредитов и, угрожая ножом, потребовал у работающей там девушки деньги.



Девушка оказалась не робкой и предложила парню оформить кредит.



— Я не смогу выплатить кредит, — произнёс ошарашенный парень.



— Присаживайтесь, мы в любом случае можем попробовать оформить заявку, — невозмутимо ответила кассир.



Так и пришлось молодому человеку уйти ни с чем, а тем временем его приметы передали в полицию. Поиски осложнились тем, что никаких улик парень не оставил — был в маске, на выходе сменил куртку. Спустя несколько месяцев найти его всё же удалось. В Ярославле.



На допросе он полностью признал свою вину и сказал, что пошёл на преступление из-за девушки, с которой познакомился в интернете. Чтобы отправиться к возлюбленной в Ярославль, денег на поездку у него не было.



— Спонтанно это было, — говорит молодой человек. — Под давлением времени и обстоятельств.



Как он добрался до Ярославля — неизвестно, но в Чебоксары его вернули уже в наручниках оперативники.



— Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение», — рассказал начальник отделения по раскрытию грабежей и разбоев управления уголовного розыска МВД по Чувашии Константин Егоров. — Злоумышленник находится под арестом.



Теперь влюблённому грозит до десяти лет лишения свободы.

