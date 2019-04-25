Застрелил соседа, чтобы отомстить за собаку: в Ярославской области вынесли приговор убийце

В Ярославской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Мышкинского района, который застрелил соседа из охотничьего ружья. Причиной для расправы над 62-летним мужчиной стало то, что собака убитого покусала собаку нападавшего.

Дачные дома соседей находятся в Брейтовском районе рядом с селом Горелово. Мужчины недолюбливали друг друга уже давно. 11 января 2019 года собаки погибшего мужчины напали на собак обвиняемого. Тогда мужчина одолжил ружьё у знакомого, чтобы застрелить собак соседа. Пробравшись на территорию частного дома, мужчина выстрелил в собаку. В этот момент приехал хозяин собаки. Увидев, что произошло, он, естественно, начал высказывать претензии. Ссора на словах закончилась тем, что мужчина, застреливший собаку, выстрелил в соседа.