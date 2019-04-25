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Криминал

Застрелил соседа, чтобы отомстить за собаку: в Ярославской области вынесли приговор убийце

Раненый смог доползти до дороги, чтобы позвать помощь, но потом умер

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Собака выжила, а её хозяин погиб 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Мышкинского района, который застрелил соседа из охотничьего ружья. Причиной для расправы над 62-летним мужчиной стало то, что собака убитого покусала собаку нападавшего. 

Дачные дома соседей находятся в Брейтовском районе рядом с селом Горелово. Мужчины недолюбливали друг друга уже давно. 11 января 2019 года собаки погибшего мужчины напали на собак обвиняемого. Тогда мужчина одолжил ружьё у знакомого, чтобы застрелить собак соседа. Пробравшись на территорию частного дома, мужчина выстрелил в собаку. В этот момент приехал хозяин собаки. Увидев, что произошло, он, естественно, начал высказывать претензии. Ссора на словах закончилась тем, что мужчина, застреливший собаку, выстрелил в соседа.

— Подсудимый произвел из охотничьего ружья не менее трех выстрелов в грудь и живот потерпевшего. После он покинул территорию домовладения и вернулся к себе. Потерпевший смог добраться до автодороги, где его заметили проезжающие автомобилисты, которые вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Спустя сутки мужчина от полученных ранений скончался в больнице, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. 

Суд признал 32-летнего мужчину виновным в убийстве, мужчина услышал приговор — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

горожанин
25 апр 2019 в 15:38

Ковбойские разборки.От плохих соседей одни беды.