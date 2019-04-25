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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Криминал
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Ярославна ради детей прописала в своей коммуналке 21 гастарбайтера

Женщина сказала, что ей нечем кормить семью

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С каждого человека женщина брала от тысячи до двух тысяч рублей

Фото: Александра Савельева

28-летняя жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммуналке 21 человека. Все — приезжие из других стран: из Узбекистана, Казахстана и Донецкой народной республики.

Женщина прописывала всех иностранцев в Заволжском районе. Когда инспекция нагрянула к ней в гости, то сразу заподозрила неладное: в маленькой комнатушке никак не мог бы уместиться 21 человек.

— С каждого прописанного человека женщина брала от тысячи до двух тысяч рублей. Она мотивировала свой поступок тем, что находится в трудном материальном положении, и сделала всё это ради того, чтобы прокормить детей, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Женщина в самом деле живёт небогато и воспитывает маленького ребёнка. Кроме того, она снова находится в интересном положении. Суд учёл все эти обстоятельства, а также то, что женщина признала свою вину, и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 апр 2019 в 10:02

Ошибки исправьте, грамотеи.