Ярославна ради детей прописала в своей коммуналке 21 гастарбайтера

28-летняя жительница Ярославля прописала в своей комнате в коммуналке 21 человека. Все — приезжие из других стран: из Узбекистана, Казахстана и Донецкой народной республики.

Женщина прописывала всех иностранцев в Заволжском районе. Когда инспекция нагрянула к ней в гости, то сразу заподозрила неладное: в маленькой комнатушке никак не мог бы уместиться 21 человек.

— С каждого прописанного человека женщина брала от тысячи до двух тысяч рублей. Она мотивировала свой поступок тем, что находится в трудном материальном положении, и сделала всё это ради того, чтобы прокормить детей, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.