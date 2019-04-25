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Криминал

Парень и девушка расплачивались в магазинах Рыбинска поддельными пятитысячными купюрами

К чему их приговорил суд

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Фальшивые деньги изъяли

Фото: УМВД

В Рыбинске прошёл суд над 21-летним жителем Краснодарского края и 23-летней девушкой из Республики Коми. Их признали виновными по статье в сбыте поддельных пятитысячных купюр.

— В суде установлено, что в январе 2019 года они, находясь в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края, договорились о сбыте фальшивых денежных купюр, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — В Москве через мобильное приложение одного из сайтов в интернете они приобрели девять поддельных купюр достоинством в пять тысяч рублей.

29 января на машине парень и девушка приехали в Рыбинск и в течение дня в разных магазинах покупали незначительный товар, чтобы получить побольше сдачи уже настоящими деньгами. Так им удалось избавиться от восьми купюр. Но незамеченным это не осталось — в ночь на 30 января их задержали полицейские, последнюю поддельную купюру обнаружили в салоне авто.

— Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и вменением обязанностей при отбытии условного осуждения, — рассказали в прокуратуре.

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фальшивые деньги

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КОММЕНТАРИИ (1)

Иван
25 апр 2019 в 10:40

Эх, не успели..... подбросили полицейские "девятуб" купюру