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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Криминал

«Ударил ножом в живот»: в Ярославле вынесли приговор убийце брата-близнеца

Стало известно, чем закончилось рассмотрение дела в суде

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Убийцу суд отправил в колонию строгого режима

Фото: Александра Савельева

В Дзержинском районном суде закончили рассматривать дело в отношении 40-летнего мужчины, который убил за новогодним столом своего брата-близнеца. В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

— Суд с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

Всё произошло в Брагино в одном из домов по Тутаевскому шоссе. 31 декабря 2018 года братья сели за стол, предвкушая прекрасный новогодний вечер. Всё изменилось в один миг, когда между ними произошла ссора. Тогда один из братьев схватил со стола нож и ударил им другого прямо в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Убийца сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся и во всём признался.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалубийство

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