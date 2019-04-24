«Ударил ножом в живот»: в Ярославле вынесли приговор убийце брата-близнеца

В Дзержинском районном суде закончили рассматривать дело в отношении 40-летнего мужчины, который убил за новогодним столом своего брата-близнеца. В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.



— Суд с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

