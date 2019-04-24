«Ударил ножом в живот»: в Ярославле вынесли приговор убийце брата-близнеца

В Дзержинском районном суде закончили рассматривать дело в отношении 40-летнего мужчины, который убил за новогодним столом своего брата-близнеца. В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
— Суд с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.
Всё произошло в Брагино в одном из домов по Тутаевскому шоссе. 31 декабря 2018 года братья сели за стол, предвкушая прекрасный новогодний вечер. Всё изменилось в один миг, когда между ними произошла ссора. Тогда один из братьев схватил со стола нож и ударил им другого прямо в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Убийца сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся и во всём признался.