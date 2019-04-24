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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Криминал

Всадили нож в голову и в сердце: в Ярославской области начнётся суд над напавшими на водителя такси

Ярославский СКР рассказал новые подробности в расследовании

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Нападавшие во всём признались полиции

Фото: МВД по Ярославской области

В Ярославле продолжается расследование уголовного дела. В конце января двое парней 21 и 22 лет напали на таксиста. Всё случилось поздним вечером в Переславском районе, когда 48-летний мужчина согласился подвести молодых людей, но получил страшные ножевые ранения в голову и около сердца. Водитель чудом выжил. Истекавший кровью, он смог позвать на помощь.

Сейчас дело передали в ярославский Следственный комитет. Изначально дело возбудили за разбой, теперь нападавших будут судить за покушение на убийство.

Молодые люди планировали украсть автомобиль

Фото: МВД по Ярославской области

— Подозреваемые содержатся под стражей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Подозреваемые частично признают вину, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

В ближайшее время нападавшим вынесут приговор.

Похожий случай произошёл в апреле в Ярославле. На глазах других водителей пассажир с ножом набросился на таксиста. Окровавленного водителя увезли в больницу.

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