Всадили нож в голову и в сердце: в Ярославской области начнётся суд над напавшими на водителя такси

В Ярославле продолжается расследование уголовного дела. В конце января двое парней 21 и 22 лет напали на таксиста. Всё случилось поздним вечером в Переславском районе, когда 48-летний мужчина согласился подвести молодых людей, но получил страшные ножевые ранения в голову и около сердца. Водитель чудом выжил. Истекавший кровью, он смог позвать на помощь.



Сейчас дело передали в ярославский Следственный комитет. Изначально дело возбудили за разбой, теперь нападавших будут судить за покушение на убийство.