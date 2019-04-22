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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Криминал

Задушили и зарезали: ярославцев просят помочь расследовать убийство

Прошло больше трёх лет со дня преступления, которое не удаётся раскрыть

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Следователи просят помощи у общества

Фото: Александра Савельева

Ярославский Cледственный комитет обратился за помощью к жителям в расследовании уголовного дела трёхлетней давности. 4 февраля 2016 года изрезанное тело 40-летнего мужчины обнаружили в Ярославском районе в СНТ «Локомотив» на участке № 58

Вскрытие показало насильственную смерть: помимо резаных ран, на теле у мужчины были обнаружены признаки удушения. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его до сих пор не удалось. Следователи надеются на общество, важна каждая делать, которая может быть связана с этой датой и этим местом. 

— В настоящее время продолжают выполняться следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — говорят в управлении СКР по Ярославской области. 

Если вам известно что-либо об обстоятельствах произошедшего и лицах, возможно, причастных к преступлению, сообщите об этом по номеру: 8 (4852) 72-65-26.

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