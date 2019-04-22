Задушили и зарезали: ярославцев просят помочь расследовать убийство

Ярославский Cледственный комитет обратился за помощью к жителям в расследовании уголовного дела трёхлетней давности. 4 февраля 2016 года изрезанное тело 40-летнего мужчины обнаружили в Ярославском районе в СНТ «Локомотив» на участке № 58 .

Вскрытие показало насильственную смерть: помимо резаных ран, на теле у мужчины были обнаружены признаки удушения. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его до сих пор не удалось. Следователи надеются на общество, важна каждая делать, которая может быть связана с этой датой и этим местом.