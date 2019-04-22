Как в 90-е: житель Гаврилов-Яма с ножом напал на женщину на улице

В Ярославской области задержали рецидивиста, грубо напавшего на жительницу Гаврилов-Яма на улице. 59-летний мужчина, угрожая ножом и нанося удары свободной рукой, заставил женщину отдать ему телефон и все деньги, что у неё были с собой. Напал на прохожую мужчина открыто у железнодорожной станции днём.

39-летняя пострадавшая обратилась в ближайший отдел полиции.

— Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Он оказался жителем Гаврилов-Яма, неоднократно судимым ранее, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — Возбуждено уголовное дело за разбой.