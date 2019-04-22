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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Криминал

Как в 90-е: житель Гаврилов-Яма с ножом напал на женщину на улице

Рецидивист грубо ограбил жительницу Ярославской области

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Рецидивист с ножом напал на прохожую 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области задержали рецидивиста, грубо напавшего на жительницу Гаврилов-Яма на улице. 59-летний мужчина, угрожая ножом и нанося удары свободной рукой, заставил женщину отдать ему телефон и все деньги, что у неё были с собой. Напал на прохожую мужчина открыто у железнодорожной станции днём. 

39-летняя пострадавшая обратилась в ближайший отдел полиции. 

— Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Он оказался жителем Гаврилов-Яма, неоднократно судимым ранее, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — Возбуждено уголовное дело за разбой. 

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 8 лет. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ограблениекриминал

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
22 апр 2019 в 11:41

Ребятки, вы 90-е с 50-ми путаете.

вотвамхуенот
22 апр 2019 в 11:37

90-е причём? разбой он всегда разбой.

Гость
22 апр 2019 в 11:09

Железнодорожная станция ???