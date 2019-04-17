«Понесу все наказания»: подросток, до смерти забивший инвалида, выступает в суде с последним словом

Сегодня в Берёзовском городском суде с последним словом выступает 16-летний подросток из Ярославля, которого обвиняют в жестоком убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова.

В зале присутствуют и остальные участники расправы. В суд сегодня пришли их родственники, а также мама убитого. Мама принесла портрет сына и рассказала журналистам, что увидела на видео с избиением Димы.

— Били, издевались, оскорбляли. Дима кричал: «Больно, хватит…» У него такое лицо было, будто он надеялся, что его отпустят, — приводят слова мамы убитого наши коллеги из E1.RU.