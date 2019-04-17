«Понесу все наказания»: подросток, до смерти забивший инвалида, выступает в суде с последним словом

Сегодня в Берёзовском городском суде с последним словом выступает 16-летний подросток из Ярославля, которого обвиняют в жестоком убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова.
В зале присутствуют и остальные участники расправы. В суд сегодня пришли их родственники, а также мама убитого. Мама принесла портрет сына и рассказала журналистам, что увидела на видео с избиением Димы.
— Били, издевались, оскорбляли. Дима кричал: «Больно, хватит…» У него такое лицо было, будто он надеялся, что его отпустят, — приводят слова мамы убитого наши коллеги из E1.RU.
Бабушка же подсудимого уверена: видео убийства — ещё не доказательство вины её внука.
Уже выйдя из зала заседания, мама убитого парня рассказала, что говорил подросток.
— Выступил. Извинился перед всеми участниками, — рассказала Елена Рудакова. — Сказал: «Понесу все наказания, которые заслужил».
Полную трансляцию из суда смотрите на E1.RU
Убийство в Берёзовском произошло в августе 2018 года. Трое подростков заманили 20-летнего инвалида за гаражи и принялись жестоко над ним издеваться — прыгали по голове, заставляли снимать штаны. Избивая, скандировали: «Россия! Россия!» И всё это снимали на видео. Юноша умер. Узнав о случившемся, люди чуть не устроили самосуд банде.
Один из участников расправы — подросток родом из Ярославля, переехавший на Урал. Но и в Ярославле он уже успел «наследить».