«Я в него влюбилась»: в Ярославской области мужчину задержали за секс с 13-летней девочкой

В Угличе задержали 20-летнего мужчину за то, что он переспал с 13-летней девочкой.

Родители забили тревогу 13 апреля. Дочь ушла гулять и не вернулась. Девочку стали разыскивать и нашли на следующий день дома у 20-летнего мужчины.

— По версии следствия, в ночь с 13 на 14 апреля 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства, без применения физического или психического насилия занялся сексом со своей 13-летней знакомой, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Девочка уже давно знакома со своим ухажёром. Она сказала, что любит своего избранника и сама согласилась вступить с ним в интимные отношения. Тем не менее в отношении 20-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он задержан. Следователи настаивают на том, чтобы поместить его под стражу.