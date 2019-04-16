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Криминал

В Ярославле обжалуют приговор убийце бизнесмена Ильи Исаева. Причём обе стороны

Рассмотрение громкого уголовного дела продолжается

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Убийца Исаева и родственники погибшего встретятся в суде апелляционной инстанции

Фото: Елена Вахрушева, Михаил Контуев, Илья Исаев/Facebook.com

В Ярославле в суд поступили сразу две апелляционные жалобы по громкому делу об убийстве бизнесмена Ильи Исаева: одна от адвоката осуждённого, другая — от представителей родственников погибшего. Одни считают, что приговор был слишком суров и его можно смягчить, другие, соответственно, уверены, что убийца заслуживает более сурового наказания.

— Обе апелляции будут рассмотрены в Ярославском областном суде, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — В деле — 15 томов. Заседание состоится после того, как их изучит судья.

Ранее Кировский районный суд Ярославля назначил убийце бизнесмена Константину Сорокину наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, были назначены компенсации, которые Сорокин теперь должен будет выплатить семье убитого. Трое детей и двое родителей должны получить по миллиону. А также по 700 тысяч жене и брату. Итого 6 400 000 рублей плюс 90 тысяч за похороны.

Конфликт с 42-летним предпринимателем Ильёй Исаевым у Сорокина возник из-за долгов. Сорокин задолжал более двух миллионов рублей. На свою жертву Сорокин набросился 29 ноября 2018 года в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской. Несмотря на то, что это центр города, подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины. Ударил ножом не менее 20 раз. Исаев умер на месте. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.

Обвиняемый владел автомастерской. Известно, что этот человек обращался к бизнесмену за финансовой помощью: брал у него деньги в долг.

У убитого Ильи Исаева остались две дочери и сын. Девочкам по четыре годика, мальчику — меньше двух лет.

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Михаил Контуев

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криминалубийствоИсаев

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КОММЕНТАРИИ (1)

Народный суд
16 апр 2019 в 10:52

Почему такой несправедливый приговор, за каждый удар ножом должно быть не меньше 20 строгого режима.Людей убивать нельзя.