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Криминал

Ярославская пенсионерка заплатила 3,5 миллиона рублей, чтобы вылечить родственника от пьянства

Она попалась на удочку мошенников

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Бабушка хотела помочь родственнику

Фото: Александра Савельева

76-летняя бабушка, желая избавить своего близкого родственника от алкогольной зависимости, стала жертвой мошенников.

Старушка нашла в газете объявление об услугах экстрасенса. Якобы он помогает избавиться от любого недуга. Бабушка позвонила по указанному телефону. «Экстрасенс» заверил: всё будет хорошо. Нужно лишь провести несколько сеансов, но, естественно, не бесплатно. В результате сеансы были проведены. Но, конечно, родственник старушки от пьянства не излечился. А вот сама пенсионерка лишилась в общей сложности трёх с половиной миллионов рублей.

— Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к преступлению, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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Анна Лурье

ТЕГИ

мошенникиэкстрасенсы

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КОММЕНТАРИИ (5)

Александр
11 апр 2019 в 14:16

На московском проспекте, есть центр трезвости "Здрава" реальная помощь, за приемлемую плату, вам туда !

Гость
11 апр 2019 в 12:42

Копила 50 лет , и какие подонки так обошлись с ней , горите в аду !

Гость
11 апр 2019 в 12:36

..Дороже здоровья может быть только его лечение !!