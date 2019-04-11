Ярославская пенсионерка заплатила 3,5 миллиона рублей, чтобы вылечить родственника от пьянства

76-летняя бабушка, желая избавить своего близкого родственника от алкогольной зависимости, стала жертвой мошенников.

Старушка нашла в газете объявление об услугах экстрасенса. Якобы он помогает избавиться от любого недуга. Бабушка позвонила по указанному телефону. «Экстрасенс» заверил: всё будет хорошо. Нужно лишь провести несколько сеансов, но, естественно, не бесплатно. В результате сеансы были проведены. Но, конечно, родственник старушки от пьянства не излечился. А вот сама пенсионерка лишилась в общей сложности трёх с половиной миллионов рублей.