Бывший бойфренд украл у ярославны фарфора на 74 тысячи рублей

Ярославец обокрал свою бывшую. И взял он не что-нибудь, а несколько фарфоровых сервизов.

Пара распалась некоторое время назад, но 46-летняя женщина продолжала иногда общаться с бывшим бойфрендом и даже приглашала его в гости. В очередной раз мужчина, дождавшись, пока дама отвлечётся, забрал коробки с сервизами. Обнаружив пропажу, женщина пришла в ужас, ведь вся посуда вместе стоила более 74 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

— Сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Часть украденного отдали владелице. Часть он успел продать, — сообщили в УМВД по Ярославской области.