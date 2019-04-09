В центре Ярославля поймали мужчину, напавшего на 15-летнего мальчика

Подозреваемого в насилии над ребёнком мужчину поймали в Ярославле. Информация об опасном мужчине со шрамом на лице появилась в соцсетях, волонтёры отряда «РИТМ» из Карабихского сельского поселения распространяли ориентировку на него. По их информации, он напал на 15-летнего подростка, мальчик подвергся насилию.

Сегодня стало известно, что подозреваемого задержали в Ярославле, причём в самом центре города у Вечного огня. Эту информацию нам также подтвердил источник в силовых структурах.

— Нашли по ориентировке. Вчера он был в стороне Семибратово, продавал телефон, спокойно передавал свой паспорт перекупщикам. След оттуда пошёл, — рассказал руководитель волонтёрского отряда «РИТМ» Дмитрий Данилов. — Нам мальчишки позвонили с Семибратово и рассказали об этом. У него в телефоне посмотрели идентификационный номер, по нему его выследили полицейские.