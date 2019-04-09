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Криминал

В центре Ярославля поймали мужчину, напавшего на 15-летнего мальчика

По данным отряда волонтёров, ребёнок подвергся насилию

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Подозреваемого обнаружили по ориентировке

Фото: Волонтёрский отряд «РИТМ» Карабихского СП

Подозреваемого в насилии над ребёнком мужчину поймали в Ярославле. Информация об опасном мужчине со шрамом на лице появилась в соцсетях, волонтёры отряда «РИТМ» из Карабихского сельского поселения распространяли ориентировку на него. По их информации, он напал на 15-летнего подростка, мальчик подвергся насилию. 

Сегодня стало известно, что подозреваемого задержали в Ярославле, причём в самом центре города у Вечного огня. Эту информацию нам также подтвердил источник в силовых структурах.

— Нашли по ориентировке. Вчера он был в стороне Семибратово, продавал телефон, спокойно передавал свой паспорт перекупщикам. След оттуда пошёл, — рассказал руководитель волонтёрского отряда «РИТМ» Дмитрий Данилов. — Нам мальчишки позвонили с Семибратово и рассказали об этом. У него в телефоне посмотрели идентификационный номер, по нему его выследили полицейские. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 апр 2019 в 14:41

Какому насилию? Избили или чего... просто из статьи не понятно

доброход
9 апр 2019 в 15:24

ничего не понятно Семибратово, Карабиха, Вечный огонь??? он что на реактивном ранце передвигается??? что он сделал с ребенком?, ограбил, избил или лишь бы заголовок погромче???