В центре Ярославля поймали мужчину, напавшего на 15-летнего мальчика

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
По данным отряда волонтёров, ребёнок подвергся насилию
Подозреваемого обнаружили по ориентировке
Подозреваемого в насилии над ребёнком мужчину поймали в Ярославле. Информация об опасном мужчине со шрамом на лице появилась в соцсетях, волонтёры отряда «РИТМ» из Карабихского сельского поселения распространяли ориентировку на него. По их информации, он напал на 15-летнего подростка, мальчик подвергся насилию.
Сегодня стало известно, что подозреваемого задержали в Ярославле, причём в самом центре города у Вечного огня. Эту информацию нам также подтвердил источник в силовых структурах.
— Нашли по ориентировке. Вчера он был в стороне Семибратово, продавал телефон, спокойно передавал свой паспорт перекупщикам. След оттуда пошёл, — рассказал руководитель волонтёрского отряда «РИТМ» Дмитрий Данилов. — Нам мальчишки позвонили с Семибратово и рассказали об этом. У него в телефоне посмотрели идентификационный номер, по нему его выследили полицейские.