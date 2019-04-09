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Криминал

«Будь со мной, или зарежу»: брошенный муж приставил нож к горлу любимой

Громкие семейные разборки развернулись в Дзержинском районе Ярославля

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Бывший муж угрозами пытался вернуть любимую

Жуткая семейная сцена развернулась в Дзержинском районе Ярославля в одном из домов по улице Труфанова. Обезумевший от чувств брошенный супруг приставил нож к горлу возлюбленной, требуя, чтобы она вернулась в семью.

— Я тебя сейчас зарежу, и об этом никто не узнает, живой ты из квартиры не выйдешь! — накинулся он на женщину.

Однако возлюбленную 36-летний ярославец отпустил, а она пошла в полицию. Делом занялась прокуратура, возбудив разбирательства за угрозу убийством. 

Кстати, из Дзержинского района в суд отправили сразу два дела по этой статье. Во втором случае 24-летняя девушка размахивала кухонным ножом у лица коллеги, угрожая её зарезать, во время конфликта. 

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

угроза убийством

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