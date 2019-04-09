«Будь со мной, или зарежу»: брошенный муж приставил нож к горлу любимой

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Громкие семейные разборки развернулись в Дзержинском районе Ярославля
Бывший муж угрозами пытался вернуть любимую
Жуткая семейная сцена развернулась в Дзержинском районе Ярославля в одном из домов по улице Труфанова. Обезумевший от чувств брошенный супруг приставил нож к горлу возлюбленной, требуя, чтобы она вернулась в семью.
— Я тебя сейчас зарежу, и об этом никто не узнает, живой ты из квартиры не выйдешь! — накинулся он на женщину.
Однако возлюбленную 36-летний ярославец отпустил, а она пошла в полицию. Делом занялась прокуратура, возбудив разбирательства за угрозу убийством.
Кстати, из Дзержинского района в суд отправили сразу два дела по этой статье. Во втором случае 24-летняя девушка размахивала кухонным ножом у лица коллеги, угрожая её зарезать, во время конфликта.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.