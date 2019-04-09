«Будь со мной, или зарежу»: брошенный муж приставил нож к горлу любимой

Жуткая семейная сцена развернулась в Дзержинском районе Ярославля в одном из домов по улице Труфанова. Обезумевший от чувств брошенный супруг приставил нож к горлу возлюбленной, требуя, чтобы она вернулась в семью.

— Я тебя сейчас зарежу, и об этом никто не узнает, живой ты из квартиры не выйдешь! — накинулся он на женщину.

Однако возлюбленную 36-летний ярославец отпустил, а она пошла в полицию. Делом занялась прокуратура, возбудив разбирательства за угрозу убийством.

Кстати, из Дзержинского района в суд отправили сразу два дела по этой статье. Во втором случае 24-летняя девушка размахивала кухонным ножом у лица коллеги, угрожая её зарезать, во время конфликта.