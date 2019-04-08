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    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

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Криминал

«Не ходите поодиночке»: в Ярославле волонтёры объявили в розыск мужчину, напавшего на мальчика

По данным отряда, ребёнок подвергся насилию

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Волонтёры опубликовали портрет разыскиваемого

Фото: Волонтёрский отряд «РИТМ» Карабихского СП

В Ярославле по соцсетям расходится ориентировка — фоторобот мужчины, который, как утверждают волонтёры, напал на 15-летнего мальчика.

— Это произошло в Красноперекопском районе, — утверждает руководитель волонтёрского отряда «Ритм» в Ярославле Дмитрий Данилов. — Было также сообщение о нападении на женщину в Дубках.

«Не ходите поодиночке и в тёмное время суток старайтесь не выходить одни из дома. Примерная ориентировка: мужчина славянской внешности; рост 1,7 м; шрам под левым глазом, одет был в черную куртку и болоньевые штаны», — сказано в ориентировке, опубликованной отрядом.

Официально с областной полицией отряд не сотрудничает. На данный момент получить дополнительную информацию не удалось — правоохранительные органы не комментируют ситуацию.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
8 апр 2019 в 16:08

а полиция нам ничего не хочет сказать по этому поводу??? пострадавшие писали заявления???