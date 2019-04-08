«Не ходите поодиночке»: в Ярославле волонтёры объявили в розыск мужчину, напавшего на мальчика

В Ярославле по соцсетям расходится ориентировка — фоторобот мужчины, который, как утверждают волонтёры, напал на 15-летнего мальчика.

— Это произошло в Красноперекопском районе, — утверждает руководитель волонтёрского отряда «Ритм» в Ярославле Дмитрий Данилов. — Было также сообщение о нападении на женщину в Дубках.

«Не ходите поодиночке и в тёмное время суток старайтесь не выходить одни из дома. Примерная ориентировка: мужчина славянской внешности; рост 1,7 м; шрам под левым глазом, одет был в черную куртку и болоньевые штаны», — сказано в ориентировке, опубликованной отрядом.

