Мошенницу искали 15 лет: женщина за полтора миллиона лечила девочку от несуществующего рака

Спустя 15 лет 58-летняя уроженка Литвы услышала приговор суда. Её признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Всё началось в 2003 году, когда у приятельницы женщины дочь в школе упала в обморок. Зная, что у семьи неплохой достаток, женщина убедила подругу в своих экстрасенсорных способностях. И, проведя якобы диагностику девочки, нашла у неё рак. К медикам обращаться запретила, сказала, что сама сможет спасти ребёнка.



— Следуя указаниям «целительницы», мать и дочь систематически пили жидкость, похожую на воду, с которой якобы был проведен обряд, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Мать приобрела у мошенницы два «целебных» амулета стоимостью 5000 долларов США, а также перевела ей больше полутора миллионов рублей за лечение дочери.