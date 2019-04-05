Мошенницу искали 15 лет: женщина за полтора миллиона лечила девочку от несуществующего рака

Спустя 15 лет 58-летняя уроженка Литвы услышала приговор суда. Её признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Всё началось в 2003 году, когда у приятельницы женщины дочь в школе упала в обморок. Зная, что у семьи неплохой достаток, женщина убедила подругу в своих экстрасенсорных способностях. И, проведя якобы диагностику девочки, нашла у неё рак. К медикам обращаться запретила, сказала, что сама сможет спасти ребёнка.
— Следуя указаниям «целительницы», мать и дочь систематически пили жидкость, похожую на воду, с которой якобы был проведен обряд, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Мать приобрела у мошенницы два «целебных» амулета стоимостью 5000 долларов США, а также перевела ей больше полутора миллионов рублей за лечение дочери.
На самом деле никакого заболевания у девочки не было. Поняв это, мать ребёнка обратилась в полицию, но «целительницы» и след простыл — из России она уехала в Литву.
С 2003 года «знахарку» искали в России, а с 2006 года объявили в международный розыск, но найти её удалось лишь спустя 11 лет.
— В 2017 году она была задержана компетентными органами Польши при попытке пересечь государственную границу, в апреле 2018-го — экстрадирована на территорию России, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — Суд назначил мошеннице 5 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.