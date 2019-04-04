Обвиняемый в мошенничестве на 22 миллиона экс-депутат Сергей Шмелёв предстал перед судом

Сегодня в Ленинском районном суде Ярославля состоялись предварительные слушания по делу бывшего депутата областной думы и руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелёва. Обвиняемый пришёл с двумя адвокатами, а со стороны обвинения был представитель прокуратуры.



— Заседание проходило в закрытом режиме, — сообщила 76.RU официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Судья удалился в совещательную комнату до 15:00 пятницы, 5 апреля.



Сам Сергей Шмелёв на телефонные звонки не отвечает. Однако, как удалось выяснить изданию 76.RU, он сейчас находится под подпиской о невыезде, и предпосылок для заключения его под стражу пока нет.

