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Криминал

Обвиняемый в мошенничестве на 22 миллиона экс-депутат Сергей Шмелёв предстал перед судом

Какую меру пресечения избрали подсудимому

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Сергею Шмелёву предъявили обвинение по статье «Мошенничество»

Фото: Сергей Шмелёв / Facebook.com

Сегодня в Ленинском районном суде Ярославля состоялись предварительные слушания по делу бывшего депутата областной думы и руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелёва. Обвиняемый пришёл с двумя адвокатами, а со стороны обвинения был представитель прокуратуры.

— Заседание проходило в закрытом режиме, — сообщила 76.RU официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Судья удалился в совещательную комнату до 15:00 пятницы, 5 апреля.

Сам Сергей Шмелёв на телефонные звонки не отвечает. Однако, как удалось выяснить изданию 76.RU, он сейчас находится под подпиской о невыезде, и предпосылок для заключения его под стражу пока нет.

Сергея Шмелева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурирует цифра в 22 миллиона рублей, выделенных из бюджета. С 2012 по 2015 год фирма Сергея Шмелёва «Радострой» строила в Ростове дороги и прокладывала водопроводные сети и канализацию. Выяснилось, что подрядчик получил деньги от городской администрации, но работы выполнил не в полном объеме, подделав часть актов.

Имя Сергея Шмелёва стало известно многим ярославцам по делу бывшего мэра Евгения Урлашова. По одному из эпизодов заявителем был как раз руководитель «Радостроя», который сообщил правоохранительным органам, что градоначальник у него вымогал взятку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Однокласник
4 апр 2019 в 19:53

Ну чего, Серёжа....сухари то сушишь?
Всегда ты был гаденьким.... что теперь?

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