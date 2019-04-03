Выращивали коноплю в промышленных масштабах: в Ярославской области задержали наркокартель

В Ярославской области сотрудники наркоконтроля совместно с ФСБ вычислили банду, выращивающую в Ярославской области коноплю в промышленных масштабах.



Как рассказали в полиции, растения выращивали в Даниловском, Первомайском и Любимском районах. Теплицы были обустроены в частных домах и были оборудованы специальной техникой для освещения, полива и удобрения, контролировали процесс роста рабочие.



— Выращивание растений конопли, производство и сбыт наркотика были поставлены на поток, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Из мест, в которых выращивались растения, полицейскими изъято более 450 кустов конопли, а также станок для прессовки высушенных наркотиков. В общей сложности изъято 36 килограммов высушенной конопли.

