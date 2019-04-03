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Криминал

Выращивали коноплю в промышленных масштабах: в Ярославской области задержали наркокартель

Видео задержания

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Теплицы, в которых выращивали коноплю, обустроили в частных домах

Фото: УМВД

В Ярославской области сотрудники наркоконтроля совместно с ФСБ вычислили банду, выращивающую в Ярославской области коноплю в промышленных масштабах. 

Как рассказали в полиции, растения выращивали в Даниловском, Первомайском и Любимском районах. Теплицы были обустроены в частных домах и были оборудованы специальной техникой для освещения, полива и удобрения, контролировали процесс роста рабочие. 

— Выращивание растений конопли, производство и сбыт наркотика были поставлены на поток, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Из мест, в которых выращивались растения, полицейскими изъято более 450 кустов конопли, а также станок для прессовки высушенных наркотиков. В общей сложности изъято 36 килограммов высушенной конопли. 

Полицейские задержали шесть человек, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе организатора — 48-летнего ярославца. На всех возбудили уголовные дела, двое задержанных заключены под стражу. Всем грозит срок от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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Елена Вахрушева

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наркотики

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КОММЕНТАРИИ (1)

Поставили с ног на голову
3 апр 2019 в 10:48

Сталинские НКВДшники намордников не носили. При Сталине коноплеводство было статьёй дохода колхозников, при Путине это уголовная статья.

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