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Криминал

В Ярославле москвич сбывал найденные в лесу фальшивые пятитысячные купюры

Мужчина рассказал, где расплачивался подделками

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Мужчина купил почти два десятка фальшивых купюр по пять тысяч рублей

Фото: УМВД России по Ярославской области

Прокуратура Дзержинского района Ярославля утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего жителя Московской области. Его обвиняют по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». 

— Обвиняемый через интернет приобрел у неустановленных лиц не менее 18 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, — рассказали в прокуратуре. — За каждую мужчина заплатил по 2000 рублей. 

После оплаты мужчине пришли координаты, в лесу в одном из районов Москвы он нашёл свёрток с поддельными купюрами. 

С поддельными деньгами мужчина приехал в Ярославль к дочери. 

— С середины мая до конца июля, находясь в Ярославле, он сбывал фальшивые купюры в продуктовых магазинах, аптеках и кафе города, — сказали в пресс-службе прокуратуры. — При этом покупки он совершал не больше чем на 500 рублей. 

Свою вину мужчина признал. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

Ещё одного мужчину с фальшивыми пятитысячными купюрами задержали полицейские. Ярославец успел сбыть две фальшивки.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

деньги

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