В Ярославле москвич сбывал найденные в лесу фальшивые пятитысячные купюры

Прокуратура Дзержинского района Ярославля утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего жителя Московской области. Его обвиняют по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».



— Обвиняемый через интернет приобрел у неустановленных лиц не менее 18 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, — рассказали в прокуратуре. — За каждую мужчина заплатил по 2000 рублей.

После оплаты мужчине пришли координаты, в лесу в одном из районов Москвы он нашёл свёрток с поддельными купюрами.