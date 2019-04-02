В Ярославле москвич сбывал найденные в лесу фальшивые пятитысячные купюры

Прокуратура Дзержинского района Ярославля утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего жителя Московской области. Его обвиняют по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
— Обвиняемый через интернет приобрел у неустановленных лиц не менее 18 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, — рассказали в прокуратуре. — За каждую мужчина заплатил по 2000 рублей.
После оплаты мужчине пришли координаты, в лесу в одном из районов Москвы он нашёл свёрток с поддельными купюрами.
С поддельными деньгами мужчина приехал в Ярославль к дочери.
— С середины мая до конца июля, находясь в Ярославле, он сбывал фальшивые купюры в продуктовых магазинах, аптеках и кафе города, — сказали в пресс-службе прокуратуры. — При этом покупки он совершал не больше чем на 500 рублей.
Свою вину мужчина признал. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ещё одного мужчину с фальшивыми пятитысячными купюрами задержали полицейские. Ярославец успел сбыть две фальшивки.